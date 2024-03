L’appuntamento

Anche a Margine Coperta sono pronti, per affrontare il lungo weekend di Pasqua in arrivo, in cui andrà in scena il Torneo Brizzi-Pisani, l’importante trofeo dedicato alla categoria dei Giovanissimi B dell’annata 2010. Il Torneo prende il nome non solo di uno dei padri fondatori della famosa Polisportiva, ma anche del giovane e sfortunato giocatore dell’Atalanta, Federico "Chicco" Pisani, cresciuto nella Margine Coperta e morto nel corso di un incidente stradale con la sua ragazza nel lontano 1997. A contenderselo quest’anno saranno ben 24 squadre, suddivise in ben 8 gironi da tre formazioni ciascuna.

Oltre ai padroni di casa della Margine Coperta, si contenderanno l’ambito premio anche queste compagini: San Frediano, Borgo a Buggiano, Atletico Lucca, Academy Porcari, Sporting Arno, Scandicci, Sestese, Ponte 2000, Lucchese, Giovani Fucecchio, Prato, Capostrada, Zenith Prato, Capannori, Tau Altopascio, Coiano Santa Lucia Prato, Pisa, Pontedera, Limite e Capraia, Carrarese, Empoli, Pistoiese ed Aquila Montevarchi.

Le partite andranno in scena sui campi della storica polisportiva di Margine Coperta. Il campo di fianco a quello centrale, è stato appena ri-consegnato alla Polisportiva, dopo il lavoro di restyling fatto in questi ultimi mesi, con cui è stato dotato di un nuovo prato in materiale sintetico. Le gare avranno inizio il 29 marzo. Il 1° aprile, il giorno di Pasquetta, ci sarà la finalissima, che decreterà la formazione vincitrice della 37^ edizione del trofeo.

Questa squadra andrà a succedere nel lungo palmares al Montevarchi, che ha trionfato nell’edizione passata, battendo i pari età del Pisa in finale. Nei giorni successivi al torneo, ci sarà inoltre l’inaugurazione ufficiale del campo appena rifatto, che sarà intitolato a Giancarlo Brizzi, fratello di Renzo e co-fondatore anch’esso della Polisportiva, scomparso nell’ottobre del 2021 a soli 68 anni.

Simone Lo Iacono