L’appuntamento all’Alberino. Tornano i camp di Gkr Sport. Radice: "Le attività per i bambini»

La formula, vincente, è sempre la stessa: unire il divertimento alla formazione, la socializzazione alla passione e alla professionalità. Stanno per tornare, per il 14° anno, i campi estivi promossi dalla Gkr Sport, in collaborazione con l’Asd Alberino. Gli ‘IYFS’ (Improve your footbal skills, Migliora le tue abilità calcistiche) sono rivolti ai ragazzi nati dal 2013 al 2016 e si svolgeranno in tre diversi momenti, proprio sul campo dell’Alberino.

La prima settimana è in programma dal 17 al 21 giugno, la seconda dal 3 al 5 luglio, la terza dall’8 al 12 luglio (disponibili dei pacchetti in abbinamento tra i camp di giugno e di luglio). A organizzare i camp, Ruggero Radice e Andrea Pepi. "Proponiamo delle attività adatte ai bambini in un ambiente che favorisce i valori in cui più crediamo – ha spiegato Radice –. Gli allenamenti si svolgeranno nel pomeriggio, in modo che le giornate siano divertenti e non troppo faticose. La scelta dei giorni 3-5 luglio, a ridosso del Palio, è stata per i bambini che magari sono rimasti in città".

Le iscrizioni, già partite, sono a numero chiuso. "Non possiamo prendere più di 20-24 ragazzi, perché l’ambiente non è grande e con troppe presenze non avremmo la possibilità di seguire al meglio tutti – ha sottolineato Radice –. Con il presidente dell’Alberino, Simone Minucci, poi, abbiamo deciso di proporre prezzi popolari (180 euro ndr), perché i camp siano accessibili a qualsiasi famiglia". Le sessioni si terranno dalle 15 alle 19, con pausa merenda. Ogni iscritto avrà un proprio kit. Per informazioni è possibile inviare una mail a [email protected] o contattare i numeri 371.3306860 e 349.4657759.

Quella di Ruggero Radice è una vita interamente dedicata al calcio: docente della Scuola allenatori del Settore tecnico di Coverciano, è entrato con Argilli nello staff del Mazzola. "Una bella opportunità – ha spiegato – che mi ha permesso di aggiungere esperienza al mio bagaglio, lavorando con ragazzi ai quali ho visto muovere i primi passi. Anche in Eccellenza c’è tanto da fare, dal punto di vista della formazione dei giocatori. Stefano, in due anni, è riuscito a ottenere risultati, facendo giocare bene la sua squadra, ma anche a far crescere i ragazzi, alcuni dei quali hanno anche esordito in prima squadra. È importante avere persone che aprono le strade, spesso i tecnici pensano solo al risultato".

Angela Gorellini