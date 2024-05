L’appuntamento di domani sera. I migliori della stagione sfilano al Museo Amaranto: "Rovesciata d’oro»: il premio va al portiere Trombini

AREZZO

Si svolgerà domani sera, a partire dalle ore 21, all’interno dei locali del Museo Amaranto la cerimonia di premiazione degli annuali riconoscimenti del museo relativi alla stagione 2023/2024, assegnati ai calciatori più meritevoli in ogni singola categoria, votati da un’apposita giuria. La quinta edizione del premio della "Rovesciata d’oro" è andato a Luca Trombini, quale giocatore dell’Arezzo con il miglior rendimento stagionale assoluto. Il portiere è stato, senza dubbio, uno dei protagonisti per tutto il rendimento e spesso decisivo con le sue parate affermandosi come uno dei miglior nel suo ruolo dell’intera Lega Pro. La sesta edizione del premio "Lauro Minghelli", assegnato al miglior under 23 è stato vinto da Mattia Damiani. Il centrocampista, classe 2003, è stato autore di una stagione in crescendo risultando pedina fondamentale nello scacchiere di Indiani sopratutto nel girone di ritorno. Infine la seconda edizione del premio "Chimera Amaranto", riservato alla calciatrice dell’Arezzo femminile con il miglior rendimento stagionale è andato a Maria Giulia Tuteri, punto di forza della formazione che sta disputando il torneo di serie B.

Nel corso della serata verrà premiato anche Fabio Foglia per aver raggiunto e superato il traguardo delle 200 presenze con la maglia del cavallino. Per il 34enne mediano il giusto riconoscimento per la sua lunga storia in amaranto che lo ha visto diventare una dei calciatori più longevi nella storia dell’Arezzo. Al termine della premiazione verrà offerta dal Museo una torta celebrativa con brindisi.