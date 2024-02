L’appuntamento. Domani sera cena al club Fedelissimi. Premio a Gepponi

Ultime ore per prenotarsi alla cena in programma domani sera nella sede del Sina Club Fedelissimi, in viale Europa, 21, per la consegna del Premio Robur a Giuliano Gepponi. Gepponi, fisioterapista di grande valore ed ex collaboratore dell’Ac Siena, prima sotto la presidenza di Max Paganini e successivamente dal campionato 2011/2012 fino alla non iscrizione in serie B, spiegano i Fedelissimi, ha curato i muscoli degli azzurri Under 19 che nel 2003 e nel 2023 hanno conquistato l’oro europeo di categoria. Per la sua riconosciuta professionalità, a livello internazionale, e per l’attaccamento a Siena e alla Robur, il Club gli ha assegnato il Premio all’unanimità. Chi vorrà presenziare all’avvenimento e partecipare alla cena potrà farlo inviando un messaggio al numero 366.4053060. Il Siena Club Fedelissimi assegna ogni anno il premio a chi, personaggio o istituzione, ha contribuito a tenere alti i colori bianconeri.