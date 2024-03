L’appuntamento targato Uisp. Il Vallerini riempie sempre gli spalti. Una festa del pallone per i più piccoli

Un altro grande successo per il Trofeo Vallerini, che giunto all’edizione 2024 ha cambiato location per le finalissime di domenica 24 marzo senza cambiare il risultato, una festa del calcio giovanile Uisp sempre partecipata e attesa: pubblico delle grandi occasioni (oltre 400 le persone sugli spalti) e una festa di calcio e di inclusione aperta a tutti sui campi della Polisportiva San Faustino: si sono sfidate le 14 squadre giunte alle finalissime per le categorie di età dal 2017 al 2011.

Partendo dai più grandi, la categoria 2011 è stata vinta dalla Virtus Cibeno Gialla, in una bellissima partita conclusasi per 3-1 in favore dei carpigiani sul battagliero Limidi. Nella categoria 2012 ancora la Virtus Cibeno campione, con un risultato rotondo sull’Atletic River: il match si è concluso per 7-2 in favore del Cibeno. La tripletta della società con sede in via Salvaterra non è arrivata per un soffio nella categoria 2013, nella quale ancora l’Atletic River (Blu) le ha conteso il titolo: la gara si è chiusa sul 3-3 dopo i tempi regolamentari, l’Atletic ha prevalso per 8-7 ai rigori. I ragazzi 2014 hanno visto una finale a senso unico dominata dal Carpi Ac, 10-0 sulla Due Ponti. La stessa Due Ponti però ha potuto gioire nella categoria 2015 dato che la finalissima era un derby tra la Due Ponti Bordeaux e la Due Ponti Blu: i tempi regolamentari siu sono conclusi sull’1-1, la Due Ponti Bordeaux si è poi imposta ai rigori.

Bella finale nella categoria 2016 tra Modena Calcio Femminile (sì, proprio così, una squadra femminile in finale) e la squadra Monari-Nasi: ha vinto quest’ultima per 4-2. Infine i più piccoli, classe 2017, con la Cabassi Carpi vittoriosa sui padroni di casa della Sanfa Calcio per 11-4.