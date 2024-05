L’appuntamento. Torna ‘In campo con Arturo e il Guaspa’

Si avvicina a grandi passi l’appuntamento con il quadrangolare ‘In campo con Arturo e il Guaspa’, giunto alla quarta edizione. Al Berni di Badesse, sabato 1 giugno, a partire dalle 17, si affronteranno le squadre Società Rinoceronte, Società Il Rostro, Amici del Guaspa e Paolante e Amici di Arturo. Sul terreno di gioco anche vecchie e nuove glorie del Siena calcio. La serata proseguirà con i festeggiamenti di tutti i tifosi del Siena senza alcuna distinzione di appartenenza, per la recente e strameritata promozione della squadra in serie D. Alle 20,30 partirà la cena nello stand adiacente al campo sportivo al costo di 25 euro, poi dj set con Michele Landi e sorpresa finale. Le tessere per la cena potranno essere acquistate al Siena club i Fedelissimi, alla tabaccheria il Chiasso Largo , alla tabaccheria Scacciapensieri, ial Bar gli Archi e al Bar lo Stellino, entro e non oltre domenica 26 maggio.