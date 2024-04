L’Aquila Montevarchi non fa sconti. San Donato, quarta sconfitta. Lo spettro play out si avvicina

AQUILA MONTEVARCHI

3

SAN DONATO TAVARNELLE

0

AQUILA MONTEVARCHI (4-3-3): Dainelli; Lischi, Stefoni (45’ s.t. Francalanci) Cellai, Virgillito (48’ s.t. Lucatuorto); Conti, Borgarello (1’ s.t. Rufini), Muscas; Ciofi (31’ s.t. Messini), Priore (22’ s.t. Boiga), Bontempi. Allenatore: Beoni.

SAN DONATO TAVARNELLE (4-3-2-1): Manzari; Sichi, Videtta, Chiti, Belli (16’ s.t. Gianneschi); Calamai, Marianelli (26’ s.t. Di Blasio), Papalini (1’ s.t. Bocci); Bellini, Neri (1’ s.t. Petronelli); Barazzetta (1’ s.t. Oitana). Allenatore: Brachi.

Arbitro: Raineri di Como. Assistenti: Ferretti e Barretta di Pistoia.

Marcatori: 4’ e 32’ p.t. Bontempi; 48’ s.t. Boiga.

Note: Spettatori 500 circa. Angoli 6– 7. Ammoniti: Chiti, Virgillito e Sichi.

MONTEVARCHI – Quarta sconfitta consecutiva per il San Donato Tavarnelle che inciampa anche al Brilli Peri dimenticandosi di essere la bestia nera del Montevarchi, quasi sempre superato negli ultimi anni. Pesante il 3–0 finale e il risultato preoccupa due volte perché i play-out sono solo due punti sotto e già domenica prossima arriverà al Pianigiani il Grosseto a caccia della vetta. Si gioca in un pomeriggio caldissimo e mister Brachi, ex di turno con Videtta, cambia giusto qualche pedina rispetto alla prova opaca con l’Orvietana. Tornano Marianelli e Papalini a centrocampo e Barazzetta in attacco. I gialloblù vorrebbero fare un regalo al presidente Andrea Bacci nel giorno del suo 52° compleanno ma l’approccio alla sfida è pessimo e già al 4’ Bontempi, mattatore rossoblù con Lischi e Ciofi, beffa Manzari sotto misura. La reazione sandonatina si limita a un piazzato di Bellini non lontano dai pali e a un contropiede di Barazzetta che frutta un angolo. Al 32’ arriva così, quasi inevitabile, il raddoppio. Lo propizia Ciofi che si concede una "ruleta" sulla trequarti e crossa per l’incornata vincente di Bontempi. Doppietta per il jolly romano che insidierà più volte Manzari anche nel secondo tempo. Non bastano ai ragazzi di Brachi i cambi e di fatto Dainelli deve sbrigare solo l’ordinaria amministrazione. In pieno recupero, poi, Boiga fa tris.

Giustino Bonci