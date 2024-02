L’arbitro. Al ’Romeo Neri’ venerdì fischia. Emmanuele di Pisa

Sarà Marco Emmanuele a dirigere i novanta minuti del derby di venerdì tra Rimini e Cesena. Nessun precedente per il fischietto della sezione di Pisa con i biancorossi, mentre sono parecchi quelli con i bianconeri. Un ’faccia a faccia’ iniziato nella stagione 2018-2019 in serie D, poi il Cesena ed Emmanuele si sono ritrovati negli anni successivi anche quattro volte in C. L’ultima la passata stagione nel match vinto dai romagnoli sul campo dell’Ancona. Il bilancio complessivo è di quattro vittoria e due sconfitte per i bianconeri. Insieme all’arbitro toscano venerdì sera ci saranno gli assistenti Andrea Bianchini di Perugia ed Egidio Marchetti della sezione di Trento. Quarto ufficiale Matteo Centi Terni. Intanto in casa Rimini prosegue la prevendita dei biglietti con i botteghini che saranno aperti anche nel giorno del match. Già esauriti i 1.282 biglietti a disposizione dei bianconeri.