L’Arcetana sogna l’exploit al Borelli. Scandiano cerca vendetta col Salso

Sosta natalizia brevissima per Eccellenza e Promozione che cominciano il girone di ritorno nella prima domenica dell’anno (ore 14.30). Tris di impegni in una settimana, visto che mercoledì è in calendario un turno infrasettimanale sempre per le stesse categorie.

Per la Serie A dei Dilettanti fari puntati sul "Borelli" per il derby fra la capolista Correggese e l’Arcetana: gli ospiti del trainer Borghi provano ad interrompere la striscia vincente dei biancorossi arrivata a ben 10 gare e a mettere la museruola al miglior attacco del lotto. Pronto ad approfittarne la Brescello Piccardo che al "Morelli" attende la matricola piacentina Gotico Garibaldina. Scontro diretto d’alta classifica per la Vianese che rende visita ai borghigiani della Fidentina, guidati in attacco dall’ex pro Nocciolini, senza il difensore Zinani e il neo-acquisto Sighinolfi, entrambi squalificati. Match in salita per il Fabbrico che insegue l’impresa interna contro l’ambizioso Nibbiano, finalista anche della Coppa Italia. In casa pure lo Sporting Scandiano che deve vendicare il pesante 5-1 incassato dal Salsomaggiore all’esordio stagionale in cui il puntero ex borettese Fanti segnò una quaterna. Senza il duo Lo Bello-Ziliani che costringe a rivedere l’assetto difensivo, lungo viaggio piacentino per il Rolo che cerca punti contro l’Agazzanese.

Tris di derby in Promozione: deve ricominciare a vincere il Bibbiano/San Polo ospite del sempre coriaceo Boretto, mentre il solido Vezzano scende a Luzzara. Risultato obbligato al "Notari" per il Montecchio che va all’assalto del Sorbolo Biancazzurra.

Nel girone B il collaudato assetto difensivo del Casalgrande per arginare l’attacco del Baiso/Secchia. Appuntamento con la gara ufficiale numero 2000, fra Coppa e campionato, per la Sammartinese che sul suo sintetico riceve i modenesi del San Felice.

Dopo la sospensione per nebbia nel recupero dello scorso 18 dicembre, si gioca solo la ripresa in Prima categoria fra Virtus Libertas e Corlo coi cittadini che potrebbero affiancare la Rubierese in terza piazza.

EccellenzaAgazzanese (23)-Rolo (16); Brescello Piccardo (33)-Gotico Garibaldina (16); Correggese (39)-Arcetana (22); Fabbrico (19)-Nibbiano (31); Fidentina (29)-Vianese (29); Sporting Scandiano (16)-Salsomaggiore (24).

PromozioneGirone A: Alsenese (16)-Bagnolese (22); Boretto (26)-Bibbiano/San Polo (32); Luzzara (23)-Vezzano (26); Masone (17)-Carignano (20); Montecchio (22)-Sorbolo Biancazzurra (18).

Girone B: Campagnola (32)-Smile (12); Casalgrande (23)-Baiso/Secchia (31); Castellarano (35)-C.Rangone (25); Fiorano (15)-Riese (30); Sammartinese (26)-San Felice (11).

Prima categoriaGirone C: Virtus Libertas (28)-Corlo (10) si gioca dal 1’ della ripresa sul parziale di 1-0, grazie all’acuto dell’ex arcetano Tinarelli. Posticipato a domani pomeriggio (ore 14.30) sul sintetico di Castelnovo Monti, sfruttando la festività dell’Epifania, l’altro recupero Atletic Progetto Montagna (7)-Solierese (20) che segnerà il debutto sulla panchina reggiana del neo-trainer Antonio Grasso.