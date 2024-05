Larcianese vince 3-1 contro San Marco Avenza: trionfo in 10 uomini

Larcianese

3

San Marco Avenza

1

LARCIANESE: Venturini, Porciani, Lo Russo, (33’ st. Sanny), Marianelli, Fusco, Sheta, D. Iannello (39’ st. Dinucci), Pini (43’ st. Errachid), Ndiaye, Biagioni (19’ st. Monti), Ferraro (1’ st. Guarisa). All. Cerasa.

SAN MARCO AVENZA: Tognoni, Lattanzi (3’ st. Shqpi), Della Pina, Conti, Zuccarelli (12’ st. Pasquini), Cucurnia, Bellè (27’ st. Granai), Aliboni (1’ st. Orlandi), Pasciuti, Dell Amico (20’ st. Guidi), Smecca. All. Alessi.

Arbitro: Improda di Empoli.

Marcatori: 29’ pt. Biagioni (L), 33’ pt. Smecca (S), 3’ st. Guarisa (L), 24’ st. Monti (L).

Note: 40’ pt espulso Ndyaie (L) per fallo di reazione.

LARCIANO – È stata una bella partita ricca d reti e occasioni, giocata a viso aperto da entrambe le formazioni. La Larcianese ha vinto con merito anche perchè ha giocato più di un tempo con un uomo in meno. La San Marco non solo non ha saputo sfruttare la superiorità numerica ma ha subito 2 gol in 11 contro 10. La Larcianese è passata in vantaggio al 29’ con una rete di Biagioni. Il centrocampista viola ha messo in rete un preciso passaggio di Lo Russo. Dopo 4 minuti la San Marco pareggia: su un errato disimpegno di Venturini, ne approfitta Smecca che conclude a rete dal limite dell’area. Al 40’ la Larcianese rimane in 10 per l’espulsione di Ndyaie per fallo di reazione sul difensore Zuccarelli. Nella ripresa, pur in inferiorità numerica, la Larcianese ha la forza di segnare due reti. La prima con Guarisa (tiro capolavoro all’incrocio dei pali) e poi con Monti che permette alla squadra viola di conquistare l’intera posta in palio.

M.M.