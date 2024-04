L’Arezzo a Lucca: un altro crocevia. Da Indiani a Disanto, sfilata di ex

di Andrea Lorentini

Nove squadre racchiuse nello spazio di appena 7 punti. Dalla sesta piazza della Juventus Next Gen a quota 48, alla quattordicesima occupata dal Sestri Levante. Anche quelle a quota 41 (a pari dei liguri pure Pineto ed Entella) sperano. Chiamatela pure bagarre playoff. La vittoria del Rimini nel recupero contro l’Olbia di mercoledì sera ha accorciato ulteriormente la classifica tra le formazioni che da qui al 28 aprile si contenderanno un posto nelle prime dieci che vale il pass per gli spareggi per la B. Si annuncia una volatona da vivere tutta d’un fiato. L’ inizia da Lucca con la trasferta del "Porta Elisa" che diventa un crocevia decisivo per le ambizioni playoff degli amaranto. A rendere il derby di lunedì sera ancora più adrenalinico la presenza di tanti ex nelle file del cavallino. A cominciare da Paolo Giovannini, che da direttore sportivo ha lasciato un’impronta significativa conquistando una doppia promozione e riportando la "Pantera" in serie C1. Una piazza che ha definito molto simile ad per passione ed attaccamento. L’attuale dg amaranto è nato a Bagni di Lucca e quindi sente profumo di casa. Sarà per lui una serata speciale. In rossonero vanta un passato anche Paolo Indiani, allenatore per pochi mesi nel 2004/2005 e nella stagione 2010/2011. Tra i giocatori hanno indossato la maglia rossonera il difensore Giacomo Risaliti (2014/15) e il centrocampista Shaka Mawuli (una breve parentesi nel 2021/22). Il ghanese salterà, però, l’incrocio con il suo passato perchè squalificato. Non mancano gli ex nemmeno sull’altra sponda.

A partire da Emiliano Testini, attuale vice del tecnico Giorgio Gorgone, pure lui con un trascorso in amaranto avendo affiancato Stellone sulla panchina del cavallino nella stagione 2020/21. Se Gorgone non ha lasciato traccia, o meglio l’ha lasciata in negativo, vista la retrocessione in serie D con cui si è conclusa l’annata, Testini vanta, invece un percorso importante fatto di 64 presenze da calciatore, due anni da direttore sportivo e una serie B conquistata sulla panchina della formazione femminile. Tra i calciatori l’ex sarà Francesco Disanto, approdato in rossonero nel mercato di gennaio dopo aver disputato la prima parte con l’Entella. L’esterno d’attacco è stato ad in due momenti differenti: in serie D nel 2013/14 dove ha collazionato 23 presenze e tre reti e successivamente in C, nel 2017/18 dove ha messo insieme solo 5 gettoni. La sua presenza nel derby è, però, in dubbio a causa di un problema fisico. Non sono ex, ma sono entrambi lucchesi Mirko Lazzarini e Mattia Gaddini. Il primo è di Pietrasanta, il secondo originario proprio del capoluogo. Anche per loro sarà una notte speciale.