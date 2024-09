L’Arezzo ora è al completo. Ogunseye e Tavernelli: più alternative per Troise. Arriva anche un regista

di Andrea Lorentini

AREZZO

Mancava solo l’ufficialità per ratificare un accordo ormai raggiunto in ogni suo aspetto ed è arrivata pure quella: Roberto Ogunseye è il nuovo centravanti dell’Arezzo. Il classe ‘95 è già a disposizione di Troise e farà il suo debutto in maglia amaranto lunedì sera nella trasferta di Pesaro. "Eccomi qua" sono le prime parole pronunciate dal calciatore nato a Mantova da genitori nigeriani in un video apparso sui social della società. Per lui oltre 200 presenze maturate in serie C, competizione nella quale ha saputo distinguersi realizzando più di 50 gol nelle sue esperienze con Prato, Olbia, Modena, Foggia e, appunto, Cesena. Da segnalare anche la sua parentesi al Cittadella in Serie B, dove ha contribuito al raggiungimento dei playoff da parte della formazione veneta, collezionando 40 presenze nella serie cadetta. Arriva in prestito con diritto di riscatto.Per caratteristiche (gioco di sponda e capacità di aprire spazi per i compagni) rispecchia la prima punta che voleva Troise. Sistemata la casella del centravanti, in questi due ultimi giorni di mercato Cutolo proverà inserire pure il centrocampista per completare il reparto, privo per almeno un altro mesetto dell’infortunato Damiani. Si cerca un profilo dai piedi buoni, ma che abbia anche struttura fisica.

Nei giorni scorsi era circolato il nome di Santoro del Pisa. Ha subito, invece, una frenata la trattativa per lo scambio di portieri con la Ternana che avrebbe dovuto portare Daniele Borra a vestire la casacca delle Fere e Tommaso Vitali fare il percorso inverso. A questo punto si rafforza la prospettiva di una permanenza di Borra quale vice Trombini. Saluta Mattia Iori che firmerà un biennale con il Lumezzane, in uscita resta, invece, Zona per il quale si proverà a trovare una sistemazione last minute Nel frattempo a Caserta ha fatto discutere l’addio di Camillo Tavernelli. Il giocatore è finito nel mirino dei tifosi rossoblù per il suo passaggio in amaranto dopo che nell’ultima gara giocata dalla Casertana contro il Latina – secondo quanto dichiarato dal tecnico dei campani, Manuel Iori – si sarebbe rifiutato di entrare in campo dalla panchina. Un atteggiamento questo che è stato giudicato poco professionale di scarso attaccamento alla maglia, scatenando l’ira di tanti. Frasi di disappunto sono comparse anche sui social dell’Arezzo sotto il post in cui veniva ufficializzato l’acquisto del calciatore. "Dispiace esserci lasciati così dopo un’annata ricca di soddisfazione - ha scritto Tavernelli sul suo profilo Instagram - dispiace anche essere descritto per come non sono realmente. Ringrazio comunque il presidente, i miei compagni e la città di Caserta".

Intanto, a meno di 48 dalla chiusura del mercato, va delineandosi ormai la rosa definitiva dell’Arezzo e con essa il cosidetto "gioco delle coppie" nei vari reparti. In porta si profila dunque una conferma per l’accoppiata Trombini-Borra a cui si aggiunge il baby Galli, in difesa i terzini a destra saranno Montini e Bigi, sulla corsia opposta Coccia e Righetti. Al centro i due mancini Chiosa e Gigli e poi Del Fabro e il jolly Lazzarini, quest’ultimo all’occorrenza schierabile anche terzino o mezz’ala. In mediana Mawuli e Damiani, Catanese e Settembrini, Renzi e Fiore, a cui potrebbe aggiungersi un innesto last minute. Davanti Ogunseye e Gucci a formare il tandem di centravanti con dietro il giovane Armini a fare esperienza, mentre la batteria di trequartisti ed esterni offensivi sarà composta da Guccione e Pattarello, Gaddini e Tavernelli. Anche in questo caso due mancini e due destri.