L’Arezzo passa il Natale nel silenzio. Maglie verdi da elfi e porte chiuse per l’ultima fatica del Centenario

di Luca Amorosi

a caccia oggi a Vercelli della seconda vittoria consecutiva, mai centrata finora, nell’ultimo impegno di un anno speciale, in cui il Cavallino è tornato in serie C e ha tagliato il traguardo dei cento anni di storia. Avversario il Sestri Levante, che gioca in campo neutro e a porte chiuse per l’inagibilità del proprio impianto. Dall’apoteosi del derby vinto contro il Perugia davanti a oltre cinquemila spettatori a uno stadio vuoto il passo è breve. La curva Minghelli ieri mattina ha affisso uno striscione a Rigutino per rimarcare il sostegno alla squadra nonostante l’assenza forzata. L’ambiente diametralmente opposto rispetto a soli sei giorni fa può rivelarsi una buccia di banana, così come la sosta natalizia alle porte: "C’è il rischio – ammette Indiani – che il pensiero vada già ai giorni di vacanza imminenti: mi è capitato a volte in passato di avere brutte sorprese prima della sosta. Spero che stavolta non sia così, poi dovremo essere bravi ad adeguarci subito a un ambiente asettico come quello che ci attende". Il Natale, appunto, è vicino e l’ per l’occasione scenderà in campo con la maglia speciale ideata da Rever Iconic, che ricorda i classici maglioni natalizi: verde con bordi e rifiniture amaranto, corredata dai loghi degli sponsor, dall’immancabile cavallino rampante, da una serie di alberi di Natale e dalla scritta 1923.

Sarà insomma una partita particolare, anche perché la sfida ai liguri è un inedito assoluto. Al di là delle curiosità, però, c’è una partita da non sbagliare per tenere a distanza la zona rossa: "Due vittorie di fila in un girone così equilibrato sono difficili da ottenere – afferma il tecnico – ma sarebbe un ulteriore regalo per noi e i tifosi. Loro però giocano molto bene, sono propositivi e hanno caratteristiche simili alle nostre: segnano abbastanza ma concedono altrettanto".

Sulla formazione titolare, Indiani non si sbottona ma non esclude la conferma dello stesso undici anti-Perugia: "Abbiamo avuto solo pochi giorni per fare allenamenti veri, tra sessioni defaticanti e quelle tattiche degli ultimi giorni, quindi potrei anche schierare gli stessi giocatori". Gaddini e Bianchi sono gli ex di giornata, mentre si preannuncia una sfida a distanza tra Gucci e Forte, entrambi a quota otto gol. Indiani anticipa infine le voci di mercato e conferma che Kozak, ancora non convocato, è ormai ai saluti: "Non era funzionale al nostro gioco, abbiamo tutti sbagliato valutazione in estate e mi dispiace".