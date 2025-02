L’Arezzo ribaltato a Terni. Il gol di Pattarello illude poi arrivano tre schiaffi

Comincia con una sconfitta l’avventura di Cristian Bucchi sulla panchina dell’Arezzo. A Terni Pattarello illude, ma poi gli amaranto concedono spazi fatali agli avversari dove si infila nel primo tempo Cicerelli che ribalta la contesa con una doppietta nel giro di due minuti e poi nella ripresa Curcio sigilla il risultato sul definitivo 3-1. In pochi giorni era difficile una netta inversione di tendenza, però prosegue l’andamento lento. I numeri dicono che sono appena 5 i punti raccolti dal Cavallino nelle ultime 6 partite e adesso, in classifica, c’è da guardarsi le spalle dal rientro di Pineto e Pianese.

Bucchi aveva preparato un piano gara aggressivo disegnando l’Arezzo con un 4-2-3-1 elastico che non varia nemmeno con il forfait in extremis di Ravasio, fermato da un infortunio nel riscaldamento. Al suo posto gioca Capello che forma la prima linea offensiva insieme a Pattarello, Tavarnelli e Guccione.

I quattro là davanti scambiano di continuo le posizioni per non dare troppi punti di riferimento alla difesa umbra, ma già all’11° brivido nell’area amaranto. Sul tiro ravvicinato di Corradini, intervento sulla linea di porta di Coccia che anticipa anche Trombini. Dubbio il tocco del difensore con la palla che sbatte sul braccio. Protestano i giocatori rossoverdi, ma l’arbitro lascia correre. Intorno a metà frazione altra occasione per le Fere. Cicerelli accelera a sinistra, sterza e cerca il palo più lontano: palla che esce di poco a lato. Sul capovolgimento (22’) di fronte l’Arezzo passa: Tavernelli indovina un filtrante perfetto per il taglio di Pattarello che brucia Tito e con una zampata sotto misura insacca alle spalle di Vannucchi. Dodicesimo centro stagionale per il numero 10.

Il vantaggio è, però, un’illusione perchè si scatena Cicerelli e la Ternana la ribalta in 180 secondi. Al 27’ il fantasista si mette in proprio: chiede e ottiene un doppio scambio con i compagni e fulmina Trombini in uscita. Al 29’ il capocannoniere del girone firma la doppietta ancora dopo aver tagliato fuori la difesa amaranto. Bravissimo il 10 umbro, ma centrocampo e retroguardia dell’Arezzo troppo statici nella doppia circostanza. La ripresa si apre con il guizzo di Pattarello che impegna Vannucchi.

È un fuoco fatuo perché il secondo tempo vede la Ternana gestire la gara e il cavallino non avere la forza per pungere. Anzi, sono le Fere a chiudere i conti al 70’ con il gran gol di Curcio che gira in porta di prima intenzione dal limite. Bucchi per lo spezzone finale inserisce Ogunseye e Santoro per Capello e Mawuili, ma il destino della serata del "Liberati" è già scritto.