L’Arezzo rischia di perdere Pattarello. Il fantasista nel mirino della Reggiana

di Andrea Lorentini

In attesa delle prime mosse in entrata dell’, da Reggio Emilia rimbalza la notizia di un interessamento della Reggiana per Emiliano Pattarello. L’esterno, classe ‘99, è stato uno dei più positivi in questa prima parte di stagione nella quale ha realizzato tre reti e messo a referto anche 6 assist. Che sul 24enne giocatore veneto abbiano messo gli occhi club di serie B non è un mistero così come è evidente che abbia potenzialità fisiche e tecniche da categoria superiore. Gli emiliani, allenati dall’ex difensore di Lazio e Milan Alessandro Nesta, occupano attualmente la dodicesima posizione nel campionato cadetto. Difficile che la società possa privarsi di un elemento fondamentale a gennaio, ma è chiaro che di fronte ad un’offerta vantaggiosa sia per il club che per il calciatore nulla è escluso. La finestra invernale del calcio mercato della Lega Pro aprirà, ufficialmente, il 2 gennaio, ma sotto traccia le trattative sono già partite. Non fa eccezione nemmeno l’ che con la coppia di direttori Giovannini-Cutolo si è già mossa per individuare quelle pedine che dovranno rinforzare la rosa nel girone di ritorno e colmare le lacune emerse nella prima parte di stagione. Non è escluso che alla ripresa degli allenamenti, fissata per il 2 gennaio, possa esserci già qualche volto nuovo. Che poi gli eventuali nuovi acquisti possano scendere in campo già contro il Rimini è ipotesi più remota considerando che ci sarebbero soltanto pochi allenamenti con il gruppo e che Indiani è allenatore che prima di inserire un nuovo elemento richiede un minimo di rodaggio con i compagni e di adattamento al gioco.

Da quanto filtra non dovrebbe essere un mercato di rivoluzioni in casa amaranto. In questa prima parte di stagione l’ non è stato quella mina vagante che qualcuno aveva annunciato, ma al giro di boa ha comunque un buon margine sulla zona playout e una sola lunghezza di distacco da quella playoff.

La considerazione che si fa nella stanza dei bottoni di viale Gramsci è che la squadra è in linea con l’obiettivo di consolidamento della categoria e quindi non servono stravolgimenti.

La vittoria nel derby e le ultime due partite chiuse senza subire reti hanno accresciuto l’autostima nella rosa e rilanciato alcuni giocatori che avevano un po’ deluso. Su tutti Chiosa in difesa e Bianchi a centrocampo. Ecco allora che la crescita di alcuni elementi potrebbe portare a riflessioni da parte della dirigenza su innesti mirati. E’ evidente che un vice Gucci che offra garanzie serve dopo il fallimento di Kozak e l’ancora troppo giovane Crisafi. Così come almeno un centrale difensivo e un terzino diventano delle priorità considerando che Polvani e Coccia stanno smaltendo infortuni piuttosto lunghi.