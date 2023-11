L’Arezzo soffre troppo al Comunale. In casa rendimento da retrocessione

di Luca Amorosi

AREZZO

Dopo due trasferte consecutive, l’Arezzo tornerà ad abbracciare il pubblico del Comunale. Sabato sera, infatti, arriva la Lucchese, già affrontata a inizio ottobre nel primo turno di Coppa Italia di serie C, quando terminò 3-4 in favore degli ospiti. I rossoneri ieri erano impegnati proprio negli ottavi di finale contro l’ultima avversaria degli amaranto, la Juventus Next Gen, mentre la squadra di Indiani avrà tutta la settimana per preparare la sfida e sabato andrà a caccia di una vittoria interna che manca da un mese, quando il Gubbio fu battuto 1-0. Sono solo due i successi casalinghi ottenuti finora: quello con gli umbri e la bella vittoria contro la Spal. Un ruolino che va senz’altro migliorato, visto nelle altre cinque partite disputate al Comunale l’Arezzo ha racimolato appena due punti.

E se le sconfitte contro squadre di valore come Carrarese e Cesena potevano essere messe in conto, due pareggi e una sconfitta contro Olbia, Pontedera e Pineto alimentano sicuramente più di un rimpianto. Se si allarga lo sguardo all’intero girone, i numeri confermano che il rendimento interno debba registrare un’impennata: la classifica dei soli punti in casa vedrebbe l’Arezzo al penultimo posto davanti alla sola Fermana, ultimissima e con appena 4 punti totalizzati, e a pari punti (8) con Sestri Levante e, appunto, Lucchese. Meglio dell’Arezzo, davanti al proprio pubblico, hanno fatto anche compagini che rincorrono gli amaranto come Juventus Ng, Spal e Vis Pesaro (9 punti), ma anche Virtus Entella (10) e Olbia (11). A tenere l’Arezzo fuori dalla zona pericolosa, insomma, ci ha pensato finora il rendimento fuori casa, dove il Cavallino ha totalizzato 10 punti, frutto di tre vittorie e un pari in otto turni, al pari di Recanatese e Pescara, rispettivamente quinta e settima in classifica. Insomma, è evidente che per mantenere un cammino che tenga sempre a debita distanza le sabbie mobili dei playout occorra far valere il fattore campo con maggior decisione a partire da sabato, anche se la vittoria al Comunale contro le "pantere" manca addirittura da vent’anni. L’ultima risale infatti alla magica stagione 200304, quella della promozione in B. Il 2 novembre 2003 una doppietta di Abbruscato permise di vincere 2-1. Nei successivi sei incontri casalinghi, invece, il computo è inclemente: tre pareggi a reti bianche e ben tre sconfitte, la più dolorosa delle quali al primo turno dei playoff nel 2017 quando gli ospiti ribaltarono il gol iniziale di Moscardelli ed eliminarono la squadra di Sottili, cui bastava il pareggio per accedere al turno successivo.

Il computo complessivo dal dopoguerra a oggi parla di 8 vittorie amaranto, 10 pareggi e 6 vittorie rossonere in 24 gare. Nella serata di ieri, infine, la società amaranto ha comunicato che Lorenzo Coccia è stato dimesso dall’ospedale Rizzoli di Bologna dopo l’intervento di riduzione e sintesi della frattura biossea dell’avambraccio destro al quale è stato sottoposto lunedì. Il terzino seguirà ora un programma di rieducazione funzionale a domicilio e sarà sottoposto a regolari controlli sia della ferita che dell’arto in vista del suo recupero e del conseguente rientro in gruppo, i cui tempi restano quelli previsti subito dopo l’infortunio.