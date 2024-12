Lari si scatena e regala la vittoria all’Imolese

IMOLESE FUTSAL5PONTEDERA4

IMOLESE 1919 FUTSAL: Fanile, Petragallo, Bussi, Ghiberti, Fuschi A., Lari, Vinicius, Fuschi G., De Lollis, Kakà, Teruya, Gardenghi. All. Vanni.

FUTSAL PONTEDERA: Cerri, D. Patetta, Colombaioni, Montorzi, Storti, Maggini, Caciagli, Zanoboni, F. Patetta, Turchetti, Della Marca, Sardi. All. Testi.

Arbitri: Prazzoli e Boldrini. Cronometrista: Cortese.

Reti: 6’pt F. Patetta, 7’st F. Patetta, 16’pt Storti, 17’pt Lari, 17’ pt aut. Kakà, 18’pt Kakà, 19’pt Lari, 8’st Fuschi, 19’st Lari.

Note: ammoniti Teruya, Lari, Fusci, Caciagli e Montorzi.

Nell’ultima partita dell’anno l’Imolese Futsal si è presa tre punti pesantissimi che valgono buon margine sulla zona salvezza, poi se gli uomini di Vanni saranno bravi, potranno andare a caccia di un posto nei play off promozione. Manca una partita al termine del girone d’andata, si giocherà l’11 gennaio, ma quel giorno i ragazzi di Vanni riposeranno. Nei primi dieci turni sono arrivati 11 punti, gli ultimi arrivati dopo l’affermazione pre natalizia con il Pontedera grazie ad una rete di Lari a 6 secondi dalla fine: "E’ stata una vittoria fondamentale – commenta il tecnico Leonardo Vanni –, ci siamo fatti un regalo di Natale al termine di un match veramente sofferto. Il primo tempo è stata una debacle sotto tanti punti di vista, poi abbiamo cominciato a crederci e siamo riusciti a risalire la china". Dall’altra parte c’era un Pontedera che ha ribattuto colpo su colpo: "I toscani hanno dimostrato di essere un’ottima squadra, tolte Russi e Real Fabrica, nel girone c’è grande equilibrio e si può perdere o vincere con chiunque. Al giro di boa abbiamo messo in cassaforte 11 punti, vediamo se nel ritorno riusciamo a fare meglio". Il prossimo impegno per l’Imolese sarà il 18 gennaio alla Palestra Cavina con il Real Rieti: "Avremo un mese davanti a noi per lavorare e per mettere in ritmo alcuni giocatori, fra questi Kakà e Lari che è appena arrivato ed è in una condizione fisica precaria. Questo periodo ci servirà per migliorare e andare tutti nella stessa direzione".