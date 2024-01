Lastrigiana, doppio colpo. In arrivo Lavorini e Bibaj

Dopo l’acquisto di Andrea Maliquaj (2004), un centrocampista prelevato dalla Fortis Juventus, la Lastrigiana del presidente Samuele Vignolini registra ancora new entry: Federico Lavorini (2002), portiere dal Meridien Grifoni e di Gerti Bibaj (2000), attaccante dal Valdinievole. Giocatori che vanno a rimpiazzare le uscite di Marchetti, Giannini, Morelli, Costa e Nania.

Direttore Gabriele Grani, basteranno questi ritocchi per affrontare il girone di ritorno?

"Crediamo di aver rimodellato il gruppo con più tasso tecnico per un girone di ritorno che ci garantisca una salvezza tranquilla. Domenica ricomincia il campionato e affrontiamo un Valentino Mazzola decisamente più attrezzato rispetto all’andata e sicuramente pronto a vendicarsi anche della sconfitta subita. Sarà il primo impegno del girone di ritorno che metterà alla prova la squadra, sperando che da qui a domenica qualche giocatore abbia smaltito i sintomi dell’influenza".

Come giudica il girone di andata della sua squadra?

"Senz’altro positivo, sopra le aspettative. Siamo contenti in quanto in estate siamo ripartiti con ben 20 nuovi giocatori messi a disposizione al nuovo allenatore Alessandro Gambadori, con tutto uno staff tecnico rinnovato. Non pensavamo di chiudere il girone di andata fuori dalla zona calda della classifica. Ripartiamo con tanta voglia di riscatto: la squadra vuole dimostrare tutto quel suo valore che non è riuscita a dare in questa prima metà della stagione anche vuoi per tanti infortuni".

A parte il Siena. Quali sono le squadre che si batteranno per la zona play off?

"C’è la sorpresa Signa che occupa il secondo posto, una società che ogni anno è fra le protagoniste. Poi, Terranuova, Scandicci, Colligiana e Castiglionese, saranno le squadre interessante ai play off. Per noi della Lastrigiana l’obiettivo è tutt’altro: quello di una salvezza senza patemi d’animo".

Giovanni Puleri