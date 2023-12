Lastrigiana in ritmo. L’Asta frena l’Ovest. Rondinella, peccato

Il campionato con i recuperi della 9ª e 10ª giornata ha riallineato la classifica, nei due gironi, chiudendo l’anno 2023. Si tornerà in campo il 7 gennaio. I risultati.

Girone A

Lanciotto Campi-Vald. Montecatini 2-2. Ancora un pari in casa il secondo di fila. Sul doppio vantaggio segnato da Fathou e da Esposito Goretti, non è stata chiusa la partita. Gli ospiti più determinati nel rimediare con Bibaj Gers e Giulianelli.

Girone B

Scandicci-Fortis Juventus 2-1 (giocata giovedì) Lo Scandicci ha fatto sua la sfida che gli permette di stare nei piani alti a spese di una Fortis che come bomber ha solo Serotti. Per i Blues sono andati a segno Sinisgallo e Grillo.

Signa-Val. Mazzola 1-0 (venerdì) Grazie ad un rigore di Tempesti (tornato a segnare) e al portiere Crisanto, il Signa si gode un meritato secondo posto.

Rondinella-Siena 1-2. La Rondine ha cercato il regalo per i tifosi, ma nell’arena la sfida l’ha vinta il Siena (com’era prevedibile) su rigore con Galligani al 95’. Dopo il vantaggio di Ricchi con il pareggio di Boccardi, il risultato finale sarebbe stato giusto. Espulsi, Caparrini e gli allenatori Francini e Magrini per proteste.

Pontassieve-Lastrigiana 0-2. Con i due gol di Palaj per la Lastrigiana è un Natale sereno, al contrario del Pontassieve sempre più in crisi. Nella squadra di casa ha debuttato Sanna.

Asta-Firenze Ovest 0-0. La difesa dell’Ovest è ottima, ma l’attacco non punge. E’ il problema per i rossoblù. Terranuova Sinalunghese 1-0. E’ stata dura, ma l’ha spuntata la squadra di casa grazie a Privitera. Colligiana-Foiano 0-3. Gli aretini con Berneschi, Nannoni, Adami sono tornati a brillare. Baldaccio Bruni-Castiglionese 2-0. Un’autorete di Menci e il gol di Sbardella, stendono la Castiglionese che resta in zona play off.

Ha riposato l’Audax Rufina.

Giovanni Puleri