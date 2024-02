Lastrigiana, ora reagire: "Non ci sono alternative"

Smaltita la sconfitta casalinga subita contro il Terranuova Traiana, la Lastrigiana (5 punti nelle ultime 6 gare) è già proiettata alla sfida che domenica la vedrà sul campo dell’Asta. La squadra del tecnico Alessandro Gambadori è scivolata al quartultimo posto in compagnia proprio della rivale senese, reduce dalla vittoria sul campo della Fortis. La squadra biancorossa del presidente Vignolini sta affrontando un passaggio delicato della stagione, con cinque partite decisive: Asta, Pontassieve, Scandicci e Rondinella. Sfide che dovranno garantire maggior ossigeno alla classifica per tornare a mettere la testa fuori dalle sabbie mobili.

"Non penso che ci siano alternative – spiega l’allenatore Gambadori – Ci sarà da impegnarsi al massimo per capitalizzare al meglio tutte le partite che avremo da qui alla fine di aprile per arrivare alla salvezza. Abbiamo affrontato una serie di gare difficili senza giocatori importanti come Borselli, Chiavacci (nella foto), Nencini, Palaj, Piccione e Mazzanti" Quindi, il vero campionato inizia domenica ad Asta. "Sul campo dei senesi sarà uno scontro diretto importante che darà inizio ad un primo mese molto difficile. Successivamente affronteremo le altre cinque gare, sperando di concluderle con meno problemi".

G. Puleri