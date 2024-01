L’Atlante Grosseto riceve la visita del Russi. Debutto in panchina per il tecnico Jukic

Esordio delicato per Ivo Jukic (nella foto) sulla panchina dell’Atlante. Oggi infatti il neo tecnico croato esordirà in casa contro il Russi, partita molto delicata in chiave playout, dato che la formazione romagnola sopravanza di un punto, a quota 11, i grossetani che di punti ne hanno 10, in compagnia del Prato e con il Buldog Lucrezia ultimo a sei punti. "Sarà una partita molto importante – dice Jukic –. Dobbiamo cercare di far punti in modo particolare tra le mura amiche. Abbiamo Liburdi squalificato e non è poca cosa dato che il pivot nella scorsa stagione ha realizzato la bellezza di 26 gol, e molto probabilmente anche qualche altro giocatore importante della rosa può dare forfait. Conto molto su tutti gli altri e che ogni ragazzo che andrà in campo dovrà dare il massimo. Ho avuto poco tempo di conoscere tutta la squadra, ma ho visto tutti i ragazzi motivati e pronti a fare una partita di grande livello". I convocati: Brunelli, Chisci, Lessi, Imperato, Falaschi, Cipollini, Zanella, Mateo, Gianneschi, El Johari, Medi, Baluardi.