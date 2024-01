L’Atlante nella tana della capolista. Gara complicata, ma servono punti

Dopo la sconfitta del turno scorso, oggi l’Atlante sarà in Umbria per provare a risalire la classifica di A2 di calcio a 5. Il team allenato da Jukic oggi sarà a Massa Martana (Perugia) per incontrare la capolista Unicusano Ternana: un impegno che mette i brividi, visto il momento particolare che stanno attraversando i grossetani. Nel girone d’andata i grossetani, dopo aver sofferto nelle prime giornate di campionato causa l’inserimento dei nuovi giocatori, alcuni infortuni e alcune squalifiche, si erano rimessi in carreggiata trovando la quadra e incamerato alcuni punti importanti. Dopo la pausa natalizia però l’Atlante ha rimediato tre brutte sconfitte incassando la bellezza di 18 gol e realizzando solo quattro reti, per un momento che ha fatto precipitare la formazione grossetana in piena zona playout.

"Questa è una delle gare più difficili del nostro girone – ha affermato Jukic – ma penso che abbiamo la qualità per provare di portare a casa un risultato positivo". I convocati dal tecnico per la trasferta umbra: Brunelli, Tamberi, Mahdi, Zanella, Baluardi, Gianneschi, Falaschi, Cipollini, Liburdi, Mateo (nella foto), El Johari, Imperato.