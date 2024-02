L’attaccante decide la partita con il Firenze Ovest. Taflaj lancia Terranuova e consolida il terzo posto

TERRANUOVA TRAIANA

1

FIRENZE OVEST

0

TERRANUOVA TRAIANA(4-2-3-1): Antonielli, Minatti (1’ s.t. Sacconi), Petrioli (33’ s.t. Arnetoli), Senzamici, Mannella, Cioce, Marini, Privitera, Ceppodomo (33’ s.t. Cappelli), Massai (22’ s.t. Mascia), Taflaj. A disposizione: Fedele, Desiderio, Saputo, Viganò. Allenatore: Meniconi

FIRENZE OVEST (4-3-1-2): Fiaschi, Rossi (37’ s.t. Vettori), Marseglia (43’ s.t. Lazzeri), Tassi (20’ s.t. Taoufik), Noviello, Marghi, Giannini (41’ s.t. Ermini), Bartolozzi, Kame, Iaquinandi, Nieri. A disposizione: Daddi, Ciofi, Fabbri, Diarra. Allenatore: Gardellin.

Arbitro: Bruni di Siena (Rugi-Poggipolini)

Rete: 15’ st Taflaj

Note: ammoniti Privitera, Bartolozzi, espulsi dalla panchina Marseglia e il preparatore atletico del Terranuova Colcelli. Angoli 11-4. Recupero 2’ p.t. e 5’ s.t.

TERRANUOVA – Secondo risultato utile consecutivo per il Terranuova Traiana, che batte di misura il Firenze Ovest allo stadio Matteini e si conferma terza forza del campionato.

Prima del fischio d’inizio il sindaco di Terranuova consegna una targa alla società per aver portato a casa il trofeo regionale di Coppa Italia Dilettanti. Con Bega diffidato e Saitta a scontare l’ultima giornata di squalifica, Meniconi fa arretrare Privitera. All’11’ primo tiro in porta dei locali, con Mannella che impegna Fiaschi, poi Petrioli al 18’ sfiora il palo sprecando una clamorosa occasione da gol. Proteste vibranti alla mezz’ora per un fallo di mano di Noviello in area, non ravvisato dall’arbitro.

La partita prosegue con i padroni di casa all’assedio e i rossoblu pericolosi nelle ripartenze. Al 15’ del secondo tempo, sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Mannella, mischia in area, Taflaj (nella foto) intercetta con un tiro di collo destro e trafigge il portiere del Firenze Ovest, segnando così la rete del vantaggio. È il secondo centro in campionato per l’attaccante. Unico brivido per i biancorossi al 26’, quando Taoufik impegna Antonielli che respinge con la punta delle dita per salvare la porta terranuovese.

Francesco Tozzi