L’attaccante tiene in ansia il Cavallino. Pattarello rischia di chiudere qui la stagione. Probabile stiramento: oggi gli esami medici

L’ultimo turno di campionato ha portato in dote tre punti, una posizione di classifica scalata e una bella iniezione di fiducia in vista dei playoff. C’è stato, però, anche uno spiacevole rovescio della medaglia: in avvio di ripresa Emiliano Pattarello (nella foto) rallenta la corsa, si ferma e si accascia a terra. Per lui risentimento muscolare che sarà valutato in queste ore con gli appositi esami strumentali. Il rischio è quello di uno stiramento al polpaccio che ovviamente lo terrebbe fuori per il primo turno di playoff contro la Juventus Next Gen, anche se rimandato da sabato 4 a martedì 7, e probabilmente anche per l’eventuale turno successivo. Se invece non fosse più di una contrattura, ci potrebbe essere qualche margine di speranza. Indiani dovrà dunque fare a meno del suo numero dieci proprio per la sfida da dentro o fuori da Alessandria, con la sola vittoria come risultato utile per il passaggio del turno. Una defezione non da poco, considerato che il classe 1999, in questa stagione, ha fatto lievitare le proprie statistiche personali realizzando ben otto reti in campionato e raddoppiando dunque il suo precedente miglior bottino tra i professionisti (4 gol con il Trento nel 2021/22).

È stato uno dei pochi punti fermi di Paolo Indiani, che lo ha quasi sempre schierato nell’undici titolare anche quando non appariva nelle migliori condizioni, come nelle ultime settimane, dove era evidente che non giocasse al massimo delle sue potenzialità anche a causa di un fastidio al ginocchio che quest’anno di tanto in tanto lo ha tormentato. Stavolta, la corda forse è stata tirata troppo, in mancanza anche di grandi alternative nel ruolo. Una volta stabilita l’esatta entità dell’infortunio, si capiranno anche i tempi di recupero, nella speranza che l’Arezzo sia ancora chiamato a scendere in campo quando sarà nuovamente a disposizione. In compenso, Indiani ritroverà Gaddini dopo il turno di squalifica. Per lui si prospetta una maglia da titolare martedì.

L.A.