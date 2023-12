L’attacco del Viareggio resta a bocca asciutta. Scialbo pareggio, ma zebre ancora in testa

VIAREGGIO – Il più brutto Viareggio della stagione comunque mantiene l’imbattibilità in campionato e la testa della classifica... anche se vede avvicinarsi a -2 la Pontremolese (che ha stravinto 3-0 il big-match a San Piero a Sieve) tenendo a -1 la Cerretese (che a sua volta ha fatto 0-0... ma a Larciano) contro cui avrà lo scontro diretto sabato al Marco Polo. La soleggiatissima domenica viareggina non vede in campo quell’atteggiamento battagliero necessario per sfangarla. Niente "elmetto" stavolta, con le zebre che ricorrono più al fioretto che alla spada. Scardinare l’arroccata difesa del Maliseti Seano (venuto a Viareggio per non prenderne... e contentissimo di essersi portato via un punto strameritato) è impresa ardua se si gioca a certi ritmi, bassi, con cui vanno a nozze le trame preparate dagli ospiti nella gestione della fase di non possesso. Lento e prevedibile il Viareggio fa tremenda fatica a trovare il pertugio giusto. La palla staziona spesso nella metà campo nemica ma in maniera alquanto sterile. Il modulo a rombo dei pratesi manda fuori giri quello delle zebre che provano anche a scambiare la posizione di alcuni interpreti, ruotando i vari Minichino, Marinai e Fazzini (questi ultimi due troppo affezionati al pallone tra i piedi).

Per assurdo la gara la potrebbe sbloccare il Maliseti (che in settimana aveva cambiato la guida tecnica con Di Vivona al posto dell’esonerato Carovani) a metà del primo tempo quando Cavalieri (tra i migliori dei suoi insieme all’altra mezzala Picchianti ed al terzino sinistro Menichetti) si avventa sullo scriteriato retropassaggio di testa di Benassi verso Carpita... che mette una pezza gigante con la manona che nega lo 0-1. Il fatto che il primo corner della partita giunga dopo un’ora di gioco è indicativo di quanto poco si sia tirato verso le porte. Nel Viareggio la buona notizia è solo quella che si è rivisto Bertacca (sta guarendo pian piano dalla fastidiosa pubalgia). La brutta è l’infortunio (da valutare) di Pizza. È mancato poi tantissimo il dinamismo tra le linee di Chicchiarelli (in panchina solo per onor di firma) che sa svariare come pochi senza dar punti di riferimento.

Simone Ferro