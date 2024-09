L’attesa per lo scontro con i biancorossi. Prezzi popolari per i tifosi

Dopo la doppia seduta di ieri, il Ravenna sta ultimando la preparazione in vista del derby di domenica sera, alle 20.30, al Benelli, contro il Forlì. Mister Antonioli ha in pratica la rosa al completo, a parte l’acciaccato Ciuffo, che ne avrà per un’altra settimana.

Il tesseramento di Matteo Milan, difensore esterno destro, classe 2006, scuola Inter, in arrivo dal Sangiuliano City via Renate, è slittato a oggi. Intanto, da ieri pomeriggio – online su vivaticket.it; Revenge bar e Desiderando viaggiare, in città; Le Magie a Mezzano – è attiva la prevendita per il derby.

Il club di via della Lirica ha scelto di perseguire la politica di prezzi popolari per garantire una affluenza massiccia e ha invitato gli sportivi a recarsi allo stadio già muniti di biglietto per evitare code ai botteghini, che comunque saranno aperti dalle 19: Tribuna centrale Corvetta 24 euro; tribuna laterale 16; parterre 12; curva Mero 8.

Non sono previsti ridotti, ma gli under 14, in abbinamento ad un adulto, pagano soltanto 1 euro.

I prezzi di ingresso allo stadio sono al netto dei diritti di prevendita.