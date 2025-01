L’attività dell’Azzurra. Elisa e Greta, prospettive ok. Sono ragazze da nazionale

Pochi giorni fa, a Genova, si è svolta l’edizione 2025 del "Trofeo Nazionale Aragno" di nuoto, che ha visto come di consueto sfidarsi centinaia di nuotatori. Fra loro c’era anche una delegazione pratese, composta da nuotatori e nuotatrici dell’Azzurra diretti dal tecnico Marco Lilli. E gli atleti pratesi hanno nel complesso ben figurato, riuscendo a tornare a casa con diverse medaglie. Argento ad esempio per Martina Vannucchi nei 50 stile, Ruggero Cangioli nei 200 dorso e Vittoria Bottazzi nei 200 misti. Medaglie di bronzo invece per Daniele Di Benedetto nei 200 farfalla, Noemi Cipriani nei 50 farfalla e Ludovico Alba nei 200 stile (con quest’ultimo che ha conquistato anche il pass-qualificazione per i prossimi campionati invernali). Il gruppo si allenerà per i regionali con l’obiettivo comune di continuare a crescere. Anche se il club, nell’imediato, ha già un occhio alla "gara di casa" ormai da un triennio divenuta un appuntamento classico dell’inverno per il nuoto toscano (considerando che proprio l’Azzurra organizzerà alla piscina Galilei la terza edizione del "Trofeo del Bacchino" già programmata per domenica prossima). Buone notizie dal nuoto sincronizzato: in virtù dei risultati conseguiti nelle scorse settimane, le giovani sincronette Elisa Vannucchi e Greta Mignacca sono state convocate per la selezione Nazionale di categoria "ragazze" che si terrà il 15 e 16 Febbraio prossimi presso la piscina Zanelli di Savona.