L’Autofficina Salva vince e aggancia la vetta. Pareggiano Shakthar Sacra e Il Vergè

L’Autofficina Salva batte 10-6 la Dinamo Kiev e aggancia momentaneamente la vetta del campionato di serie A di calcio a 5 organizzato dall’Opes Toscana Calcetto. La neo capolista a pari punti con Dinosauri e Masterfurios (che però devono ancora giocare il loro match della terza giornata della massima serie amatoriale) travolge i rivali del turno con la tripletta di Marrone e le doppiette di Biancucci e Nunziati. Per gli avversari in gol Camuso e Nicoletti a rendere meno pesante il passivo. In attesa che il Mastefurios giochi col Kodokan stasera e che i Dinosauri affrontino il Lesagora, chi si avvicina alla vetta è il gruppo de I Diavoli dei Balcani che superano 9-4 il Manchavevi. Decisive le triplette di Bakiu e Gashi, seguite dalla doppietta di Jeshili e dal gol di Bali. Per gli avversari marcature di Camillò e Diodato. L’altro risultato di giornata è il pareggio 6-6 fra Shakthar Sacra e Il Vergè. Ai gol di Bugiani, Nincheri, Cipriani (doppietta), Mugnai e Puggelli, rispondono Carpino, Fratoni, Garifo e la tripletta di Sepe. Stasera a Iolo Red Lion c5 - Casa del Popolo Bacchereto, domani Real Madrink - Gallotasaray.