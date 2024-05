L’Avane ha scelto In panchina torna Ebeyer

Oltre venti anni dopo tornano a incrociarsi le strade di Filippo Ebeyer e dell’Avane. La società giallonera ha infatti deciso di affidare al tecnico classe 1965 il ritorno in Seconda Categoria a distanza di 15 anni dall’amara retrocessione ai play-out contro l’Atletico Santacroce. Ebeyer infatti si era già seduto sulla panchina di via Magolo a Empoli, nel biennio 2001-2003 quando proprio in Seconda Categoria ottenne due salvezze consecutive: la prima vincendo il play-out contro lo Sporting Sesto ribaltando con un 3-0 casalingo l’1-0 subito in trasferta, la seconda con un tranquillo nono posto.

"Quando mi hanno contattato non ci ho messo molto ad accettare sia per l’amicizia consolidata con alcuni dirigenti, che sono stati miei giocatori e con cui abbiamo continuato a frequentarci anche fuori dal campo, sia per riconoscenza verso tutto l’ambiente giallonero e una persona speciale che purtroppo non c’è più". Il riferimento è a Marcello Spalletti, fratello del ct della Nazionale Luciano e factotum giallonero fino alla sua scomparsa nel 2019. "Fu lui a volermi fortemente ad Avane nel 2001 – racconta Ebeyer –. Si presentò a casa mia per consegnarmi un divano e mi disse: “da domani te sei l’allenatore dell’Avane“. All’inizio non volevo accettare anche per i miei impegni di lavoro, ma lui insistette: “No guarda, devi per forza essere te il nuovo allenatore, vorrà dire che quando non potrai essere presente ti sostituirò io“. Insomma, non potei dirgli di no. E devo dire che adesso i ragazzi che lui ha tirato su stanno facendo un lavoro altrettanto straordinario. La società negli ultimi anni è cresciuta molto e si sta strutturando come una bella realtà".

Ebeyer sostituisce Francesco Coppola, timoniere della vittoria del girone B pisano di Terza Categoria che rimarrà comunque alla guida degli Allievi B 2009 come negli ultimi tre anni. "Dopo la vittoria del campionato Uisp con il Castelfiorentino dell’anno scorso, quando ho allenato anche i Giovanissimi del Castelfiorentino United, quest’anno ero rimasto alla finestra in attesa dell’occasione giusta – conclude –, che nonostante un paio di contatti alla fine non è arrivata, ma ora sono contento di questa nuova avventura in un ambiente eccezionale come Avane, del resto dopo tanti anni alla guida di squadre di settore giovanile avevo maturato la voglia di tornare a misurarmi con i ‘grandi’. La squadra onestamente non la conoscono, ma me ne hanno parlato bene presentandomela come competitiva, anche se il nostro obiettivo sarà quello di mantenere la categoria".

