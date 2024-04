L’Avane vola in Seconda. Reali dà il via alla festa

Quindicini anni dopo la retrocessione ai play-out contro l’Atletico Santacroce, l’Avane torna in Seconda Categoria. L’impresa è riuscita al team di Francesco Coppola, che ha vinto il girone B della Terza Categoria pisana. Decisivo l’ultimo successo per 1-0 a San Donato di San Miniato contro l’Oltrera, firmato nella ripresa dal neo entrato Reali. Con questa vittoria, la 15esima su 22 gare, i gialloneri hanno conservato la leadership con 50 punti ed uno solo di vantaggio su La Corte, che nel frattempo ha prevalso con il solito punteggio a Ponzano. "È stata dura, al termine di un’annata iniziata con tante vicissitudini, in cui mi sono ritrovato catapultato dal campo alla panchina, raccogliendo solo un punto nelle prime due gare sotto la mia gestione – esordisce mister Francesco Coppola –. I ragazzi, però, sono stati sempre disponibili ed hanno lavorato sodo fino a raggiungere questo traguardo. E io non posso fare altro che ringraziarli tutti, perché hanno fatto un capolavoro". Una vittoria che ha una dedica speciale. "Questo traguardo è solo per Marcello Spalletti, un baluardo della società che non c’è più e che fin da ultimo ha sempre desiderato rivedere la squadra in Seconda Categoria – ammette il tecnico – Sono sicuro che da lassù ci ha dato una grossa mano. A quando i festeggiamenti? Stiamo cercando una data in cui sia disponibile anche Luciano Spalletti, perché ci ha sempre detto di voler essere presente. Addirittura, quando ci siamo sentiti domenica sera mi ha confessato che prima del derby di Milano in tribuna perfino l’amministratore delegato dell’Inter Marotta gli ha fatto i complimenti per la vittoria del campionato della squadra di suo fratello". Un percorso eccezionale, quello dell’Avane, che ha però rischiato di interrompersi proprio alle ultime curve con il pari interno col fanalino di coda Freccia Azzurra. "Andammo subito in vantaggio e poi sbagliammo un rigore, ma prendemmo sotto gamba quell’impegno – conclude Coppola –. Nelle due gare successive, però, siamo andati a vincere a Fucecchio e abbiamo battuto in casa l’ostico Ponte a Elsa in inferiorità numerica. Due gare che mi hanno fatto capire che questa squadra aveva dei valori e ce la poteva fare".

Tra le altre sfide dell’ultima giornata del girone B pisano Ponte a Elsa e Calasanzio hanno impattato 1-1 nel derby tutto empolese con i padroni di casa che hanno chiuso quarti a quota 36, ma che non potranno disputare i play-off per il distacco di 9 punti tra La Corte e la terza classificata Porta a Lucca. La formula, infatti, prevede che in caso di divario di 8 o più lunghezze gli spareggi promozione non vengono disputati e sale di categoria anche la seconda classificata. Rocambolesco 3-3 in casa, infine, per il Giovani Fucecchio 2000 contro il Casteldelbosco (reti bianconere di Abazi, Bajrami e Raducci).

Si.Ci.