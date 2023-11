L’Avis suona la settima

Vanno con il turbo le prime della classe. La capolista Avis Montecalvo ha incamerato la settima vittoria consecutiva, il Lunano e la Nuova Real Metauro che inseguono a 3 lunghezze, vengono da 2 vittorie di seguito e la Nuova Real Metauro non subisce gol da 4 domeniche. Al quarto posto (a meno 7) c’è l’Osteria Nuova che ha messo in cascina la quarta vittoria consecutiva.

I numeri. Per la seconda giornata consecutiva niente pareggi e solo vittorie (5 casalinghe e 3 dalle viaggianti). Ha perso per la prima volta l’Athletico Tavullia, ora le uniche imbattute sono Lunano e Nuova Real Metauro. Dell’Avis Montecalvo l’attacco più prolifico (18 gol), seguito da quello del Lunano (15). Della Maior la difesa più perforata (16 gol subiti), quella più granitica appartiene alla Nuova Real Metauro (4). Per il momento al San Costanzo non è servito cambiare allenatore (1-3 con la Maior). 19 le reti della 9ªgiornata.

Il commento. La Mercatellese ha abbandonato ultimo posto grazie alla bella vittoria casalinga contro il Real Altofoglia. "È stato importante – dice l’allenatore della Mercatellese Emiliano Cappelli – anche perché venivamo da delle sconfitte immeritate, ora speriamo di aver imboccato la strada giusta e di dare continuità ai risultati. La squadra c’è ed è compatta, penso che ci toglieremo delle soddisfazioni in un campionato molto duro, difficile. Per la vittoria finale basta scorrere l’alta classifica, l’Avis Montecalvo è sta andando alla grande ma anche le altre Lunano, Real Metauro e Tavullia non scherzano e potranno dire la loro. Un girone questo molto bello e ogni domenica si potrà assistere a delle gare intense, tutte da vedere".

La classifica marcatori. 6 reti Filippo Pagliardini (Lunano); 4 reti: Simone Bracci (Nuova Real Metauro), Alessio Brugnettini (Real Altofoglia), Umberto Cazzola (Falco Acqualagna), Thomas Saltarelli (Avis Montecalvo), Pietro Pedini (Avis Montecalvo), Bernadino Paoli (Mercatellese) e Ludovico Mainardi (Maior). Seguono con 3 reti a testa ben 9 calciatori.

La squadra della settimana. 1)Del Gallo A. (Vadese), 2)Andrea Nesi (Osteria Nuova), 3)Vagnini (Usav Pisaurum), 4)Pierpaoli (Audax Piobbico), 5) Rocco (Mercatellese), 6)Vaierani (S.Veneranda), 7)Gabellini M. (Real Altofoglia), 8)Grossi (Nuova Real Metauro), 9)Mainardi (Maior), 10)Mancini (Lunano), 11) Saltarelli (Avis Montecalvo). All. La Volpicella (Osteria Nuova). Arbitro Basili di Pesaro (Nuova Real Metauro- Santa Veneranda). Amedeo Pisciolini foto Emiliano Cappelli sta indicando la strada giusta per la Mercatellese.

Amedeo Pisciolini