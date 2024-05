Lavori al ’Tombolato’. Il Cittadella chiederà di giocare al Mazza

Lo stadio Mazza potrebbe ospitare il Cittadella nel prossimo campionato di serie B. Anzi, è molto probabile, tanto che il club granata lo ha indicato come impianto alternativo per la prossima stagione. Il motivo è semplice: lo stadio Tombolato sarà oggetto di lavori di adeguamento, più precisamente un importante progetto di riqualificazione che coinvolge le tribune, il terreno di gioco e l’impianto di irrigazione. Non è chiaro quando l’impianto sarà pronto, quindi al momento è impossibile prevedere per quanto tempo il Cittadella dovrebbe chiedere ospitalità alla Spal. La società granata aveva bussato alla porta del Padova per ottenere l’ok per disputare le gare casalinghe allo stadio Euganeo, ma l’ipotesi è tramontata per motivi di sicurezza. A quanto pare è invece più praticabile la pista che porta a Ferrara, dove la Spal ha già dato la propria disponibilità. Questo però non significa automaticamente che il Cittadella potrà giocare allo stadio Mazza la prossima stagione, perché serviranno anche i via libera di Questura e Prefettura, senza i quali la società presieduta da Gabrielli non potrebbe trasferirsi momentaneamente nella nostra città, a prescindere dall’accordo raggiunto con la Spal.