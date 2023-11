L’avversario. Baldaccio Bruni con il morale alto. Carica Baldolini

Quindici punti, frutto di quattro vittorie, tre pareggi e tre sconfitte. Undici i gol realizzati, dieci quelli subiti. Nona posizione in classifica: questi sono i numeri della Baldaccio Bruni che domani busserà alla porta della Robur. I biancoverdi si presenteranno all’appuntamento forti del successo interno conquistato con la Nuova Foiano nel turno infrasettimanale di mercoledì.

"Siamo contenti di essere tornati a vincere in casa dopo tanto tempo e contro un’ottima avversaria – ha commentato l’allenatore della Baldaccio Bruni, Luca Baldolini –. Non dobbiamo mai dimenticarci che questo è un campionato molto, molto, molto competitivo, con squadre particolarmente attrezzate e la vittoria non è mai scontata".

"Questi tre punti ci hanno dato morale in vista della partita con il Siena, un’altra sfida molto difficile", ha chiuso il tecnico biancoverde.