L’avversario. Baldini: "Conta solo vincere queste partite»

PERUGIA

"È un derby e come tale non si gioca, ma si vince. E chi avrà più voglia di vincerlo otterrà i tre punti". Francesco Baldini è carico per la sfida di questa sera al Comunale contro l’Arezzo. Cesena e Torres hanno preso un punto a testa nel big match della domenica pomeriggio, hanno rallentato la corsa, il Perugia con una vittoria potrebbe andare a meno dieci dai romagnoli con lo scontro diretto in programma tra meno di una settimana al Curi. Ma avrebbe voluto viverlo con tutti i tifosi al seguito. "Ci sarebbe piaciuto - aggiunge Baldini - non sono addetto a prendere queste decisioni, ma averla programmata di lunedì sera, aver messo i nostri tifosi nelle condizioni di sapere le modalità in ritardo, ha complicato la vita".

In difesa, solito ballottaggio sulle fasce. Nel match del Comunale dovrebbero avere una maglia dal primo minuto Mezzoni sulla fascia destra e Bozzolan su quella mancina. Al centro della difesa, Baldini potrebbe "risparmiare" Angella, uscito non al meglio dalla partita con la Vis Pesaro, e optare per la coppia formata da Dell’Orco e Vulikic.

A centrocampo, invece, il ballottaggio Kouan-Iannoni potrebbe vincerlo il primo, anche in considerazione del fatto che Iannoni è stato sostituito nell’ultimo incontro per un risentimento muscolare. Il pacchetto centrale si completerà con Bartolomei in regia e Santoro. Ultimo ballottaggio in attacco. Baldini dovrebbe confermare il 4-3-3, con Seghetti che si prenderà la maglia al centro dell’attacco, Matos con molta probabilità quella sulla fascia destra, perché a sinistra ci sarà Lisi, favorito alla vigilia su Ricci. Vazquez, invece, che ha saltato le ultime tre gare di campionato per un fastidio, sarà con la squadra, ma partirà dalla panchina.

Luca Amorosi