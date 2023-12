L’avversario. Colpo Rondinella. Preso l’attaccante. Minischetti (2003)

A pochi giorni dal fischio di inizio della partita di sabato, la Rondinella Marzocco, prossimo avversario dei bianconeri di Magrini, reduce dalla vittoria sul Pontassieve, ha annunciato l’arrivo, alla corte di mister Francini, di un nuovo giocatore: si tratta di Gregorio Minischetti, attaccante classe 2003, proveniente dal Pontassieve. Il neo acquisto biancorosso, la scorsa stagione ha realizzato sei reti nel campionato di Eccellenza. La Rondinella, che ha appena salutato l’ingresso in società di nuove realtà imprenditoriali nazionali e locali, si trova attualmente in decima posizione, con 20 punti all’attivo, frutto di 6 vittorie, 2 pareggi e 7 sconfitte: 14 i gol realizzati, 16 quelli subiti. Ed è in trasferta che i ragazzi di Francini hanno ottenuto i migliori risultati: 13 le lunghezze raggranellate lontano dal Gino Bozzi. Il miglior marcatore è Antongiovanni con 4 centri.