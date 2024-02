L’avversario di domani. E’ un Pontassieve che subisce troppo. Ben 38 gol incassati

Ha subito 38 reti il Pontassieve, più di tutte le altre squadre del girone. Una decina in meno di quante ne ha realizzate il Siena, 47. Di gol ne ha segnati 18: non è il peggior attacco, ma il bottino non è certo dei migliori. A balzare agli occhi sono poi le 14 sconfitte incassate in 23 giornate, da sommare ai 7 pareggi e alle 2 vittorie (1-0 con l’Asta nel girone di andata e 4-0 con la Baldaccio Bruni nel girone di ritorno, entrambe in casa) per un totale di 13 punti. Sono questi i numeri che hanno catapultato i prossimi avversari di Bianchi e compagni in fondo alla classifica, in una situazione quasi disperata, a dispetto delle aspettative iniziali che volevano il Pontassieve navigare nelle zoni nobili della graduatoria. In trasferta la squadra di Marchionni ha raggranellato 4 gettoni (4 pareggi), con 7 gol fatti e 20 subiti.