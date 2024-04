L’avversario di turno. Fiorentini senza. Galantini e Valoriani. Play-out vicini L'Audax Rufina affronta oggi a Badesse una partita cruciale per evitare i play-out, senza i squalificati Valoriani e Galantini. Dopo una vittoria importante, i bianconeri fiorentini cercano di mantenere vive le speranze di salvezza. Mister Diotaiuti potrebbe confermare il 4-3-3 con Sequi, Grazzini, Somigli e Bianchi in difesa. In mezzo al campo Liepa e Sitzia affiancheranno Maccari, mentre in attacco Ferretti, Tanini e Bachi cercheranno di segnare.