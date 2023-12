L’avversario di turno. Il tecnico Zacchei punta sul 4-3-3. Adami in attacco

Se in casa bianconera mister Magrini è costretto a fare la conta degli infortunati anche il Foiano in termini di assenze non se la passa benissimo. Il tecnico degli aretini, mister Zacchei, dovrebbe schierare ancora il 4-3-3, marchio di fabbrica dei questa discreta stagione del team della provincia di Arezzo. In porta spazio a Goretti con la linea difensiva composta da Sottili, terzino classe 2003 appena arrivato dal Figline, e Tenti sulle corsie. Nel mezzo il senese Fanetti insieme a Bennati. A metà campo il regista è Biagi, con Cacioppini e Verdelli ai suoi lati. In attacco Adami dovrebbe essere il centravanti mentre sulle fasce ci saranno Berneschi e Betti rispettivamente a destra e sinistra. Quella di oggi sarà la prima gara senza Federico Costantini, centrocampista classe 2004, passato al Figline (serie D girone E) e Paolo Di Leo, anch’esso centrocampista nato nel 1998 che ha firmato per il Certaldo (girone D).