L’avversario di turno. Il tecnico Zacchei sembra orientato sul modulo 4-3-3

Dopo un discreto girone di andata la Nuova Foiano, ultimo avversario della Robur in questa stagione, ha subito un calo evidente che l’ha fatta scivolare al settimo posto. Un piazzamento playoff è diventato impossibile già da tempo ma il club della provincia di Arezzo ha comunque onorato al massimo il campionato riuscendo a ben figurare fino all’ultima gara disputata, ovvero quella di Cerchiaia contro il Mazzola vinta per 3-1 con una ottima prestazione. Nella sfida di andata invece, finì 5-0 per la squadra di Magrini grazie alle doppietta di Ricciardo e Bianchi e al sigillo finale di Galligani. Oggi mister Zacchei potrebbe optare per il 4-3-3 visto spesso in stagione con il centravanti Adami in attacco insieme a Verdelli e Betti. L’ex Asta Taverne Morasca agirà come mezzala insieme a Manchia ai lati del regista Cacioppini mentre il porta dovrebbe esserci l’ex Badesse Lombardini con Sottili, Lombardi, Bux e Tenti in difesa.