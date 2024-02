L’avversario di turno. Per la Rondinella una classifica che fa un po’ paura

Se da un lato la Robur va a caccia di punti che la avvicinino alla matematica promozione in serie D, dall’altra la Rondinella Marzocco cerca un successo per uscire dalla zona calda della classifica. I fiorentini infatti sono a +3 dal duo composto da Lastrigiana e Asta Taverne, rispettivamente quintultima e quartultima, e stanno cercando risalire dopo una stagione, almeno per quando riguarda il campo, leggermente più complessa del previsto nonostante qualche ottima individualità. La vittoria sulla Nuova Foiano di domenica scorsa al Bozzi di Firenze, 24 ore dopo la gara Scandicci – Siena, ha confermato però il buon momento dei biancorossi che già nella sfida di andata crearono qualche problema ai bianconeri. Solo un rigore al quinto minuto di recupero della ripresa di Galligani infatti riuscì a piegare la resistenza dei padroni di casa, passati in vantaggio con Ricchi a metà del primo tempo e raggiunti poi ad inizio secondo tempo da Boccardi.