L’avversario. Il ‘giudice’ impone scelte obbligate a centrocampo

Anche l’Arezzo che sabato attenderà la visita del Rimini è alle prese con le operazioni di mercato. Ma è difficile che i toscani muovano qualche pedina prima della gara contro i biancorossi. Per mister Indiani è vicino il momento delle scelte. E alcune sono obbligate. In difesa, davanti a Trombini, si va verso la conferma della linea a quattro vista nelle ultime gare del 2023. In questa ipotesi i centrali saranno ancora Risaliti e Chiosa con Montini e Renzi ad agire sulle corsie laterali. Scelte obbligate a centrocampo dove le squalifiche di Settembrini, Mawuli e Damiani riducono al minimo le scelte di Indiani. Se sarà ancora 4-3-3 il terzetto in mediana sarà composto da Foglia, Bianchi e Castiglia. In alternativa Lazzarini oppure l’avanzamento di Renzi. L’altra opzione prevede un 4-2-3-1 puro, con due soli mediani. Davanti sono certi di una maglia Guccione, Pattarello e Gucci.