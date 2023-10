L’avversario. Il tecnico Bartoli: "Stiamo vivendo grandi emozioni»

Il ritorno sulla panchina dell’Asta Taverne per mister Stefano Bartoli coincide con il suo esordio in Eccellenza e con una storica stracittadina. "Ritornare qui per me è un onore – ha detto alla vigilia Bartoli ai canali del club arancioblu -. Ci eravamo lasciati circa un anno e mezzo fa ma quando sono rientrato nello spogliatoio mi è sembrato che il tempo non fosse passato. Qui ho trascorso cinque anni importanti, è un ritorno piacevole". Poi sulla Robur. "Probabilmente è l’impegno più importante. Per qualcuno è quasi comico parlare di derby ed è più consono il termine stracittadina, ed infatti è un po’ vero. Però le emozioni che stiamo vivendo in settimana e domenica devono essere belle per tutti: per me, per la squadra e per la società". La sua formazione viene da due ko netti contro Mazzola e Nuova Foiano e quindi con un entusiasmo un po’ scemato dopo l’ottimo avvio. "La squadra sta bene, è un po’ giù di morale per gli ultimi risultati – ha concluso Bartoli -. Chi mi ha preceduto ha lavorato benissimo, dobbiamo solo ritrovare un po’ di serenità. Più della metà dei ragazzi erano con me qualche anno fa e sono contento di ritrovarli".