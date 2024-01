L’avversario. Mister Becattini propone il 4-2-3-1. Occhio a Sacconi

Arriva a Badesse carico e con la consapevolezza di avere l’opportunità di riaprire il campionato il Terranuova Traiana che oggi contro il Siena punta a confermare il bel momento di forma e risultati e a scavalcare il Signa, che riposa, al secondo posto della graduatoria. Nel 4-2-3-1 di mister Beccatini dovrebbe esserci la difesa composta da Bega e Saitta centrali con Minatti e Petrioli ai loro lati a protezione di Fedele, portiere meno battuto del girone con nove reti al passivo, una in meno di quella subite da Giusti. A metà campo Cioce e Mannella agiranno davanti alla difesa mentre il tridente di trequartisti alle spalle del centravanti Ceppodomo dovrebbe essere composto da Sacconi, in gol all’andata, Massai e Privitera. I biancorossi del Valdarono aretino sono in striscia positiva da nove gare e hanno staccato il pass per la finale di Coppa Italia contro lo Sporting Cecina in tasca di mercoledì 7 febbraio alle 15 a Firenze.