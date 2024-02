L’avversario. Nelle fila fiorentine anche il difensore. Nicolò Pollini

Nella Rondinella Marzocco che si prepara al match di domani allo stadio ‘Berni’ di Badesse c’è un volto nuovo. Si tratta di Nicolò Pollini, proveniente dal Levico Terme, difensore classe 2003 che offrirà il suo contributo in questa ultima parte di stagione al club biancorosso a caccia della salvezza diretta. Pollini, che potrebbe essere già nei venti a referto domenica, ha vestito anche la maglia dell’Arzignano Valchiampo e della Lazio nel campionato Primavera. Pericoli numero uno per la difesa di mister Magrini gli attaccanti Cragno e Rosi, in rete entrambi (Cragno con una doppietta) nel 3-1 dell’ultimo turno contro la Nuova Foiano. Anche in virtù di quella ottima prestazione dell’assenza di squalificati il tecnico fiorentino, Alessandro Francini, potrebbe affidarsi allo stesso undici che ha battuto gli aretini sei giorni fa.