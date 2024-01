L’AVVERSARIO. Sardi in crisa nera. Gaburro cambia. Difesa a tre, davanti c’è Ragatzu

AREZZO

È un Olbia in crisi nera quello che domani alle 14 l’Arezzo si troverà davanti. La squadra che Gaburro (ex rimini) ha ereditato in settimana, dopo un avvio sprint si è poi involuta, trovando difficoltà tali da scivolare fino al penultimo posto in classifica. Sono 33 i gol al passivo (uno in più dell’Arezzo) e solo 12 quelli realizzati per quello che è il secondo peggior attacco del girone B. La vittoria in casa manca dal 2 novembre. Da allora due pareggi e tre sconfitte che sono poi culminate con l’esonero dell’allenatore e l’arrivo di Gaburro.

Non è comunque un avversario da sottovalutare alla luce comunque di individualità di rilievo come Daniele Dessana, l’attaccante Bianchimano per alcune stagioni oggetto del desiderio del Cavallino, per non parlare di Ragatzu. Il direttore di gara che arbitrerà Olbia-Arezzo sarà Luigi Catanoso. In questa stagione finora ha arbitrato altre due gare del girone B: Pineto-Rimini del 19 settembre 2023 e Recanatese-Spal del 1° ottobre, terminate entrambe 1-0 per i padroni di casa.

L.A.