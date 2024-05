L’avvocato Carignani. "Ripartiti con umiltà. Vincere non è mai un compito facile»

Legato in maniera viscerale ai colori bianconeri l’avvocato Massimo Carignani è tornato a Siena a festeggiare Elia Galligani, insieme agli "amici Fedelissimi". "Le vicende dello scorso anno – ha affermato –, meriterebbero ben altri commenti, perché hanno dimostrato quanto il mondo del calcio sia attraversato da personaggi che dovrebbero occuparsi da altre cose. Ma abbiamo superato anche questa prova. Il calcio senese si è preso la sua rivincita, disputando una stagione eccezionale". "La Robur è ripartita con umiltà dalle categorie più basse – ha aggiunto l’avvocato –, dimostrando che con l’unione, con una società che possa essere garantista, i risultati arrivano. Vincere un campionato non è mai facile, dalla Terza categoria alla Serie A, la Robur non solo ha vinto ma ha terminato la stagione da imbattuta. Questo credo sia un record che possono vantare poche società". A tenere con il fiato sospeso, la scorsa stagione, anche la querelle per lo stadio. "A un certo punto non riuscivo più a capire quale fosse la strada migliore – ha chiuso Carignani –. Difficile dare una spiegazione logica. Mi auguro che la cavalcata iniziata a Borgo San Lorenzo possa proseguire anche in D, anche se sarà molto molto più difficoltoso". A.G.