Lazzarini entra bene. Assist di Guccione. Donati va in affanno

TROMBINI 6,5. Un solo intervento, ma decisivo per rintuzzare un tiro di Giovinco da distanza ravvicinata nel primo tempo.

MONTINI 6. Gioca sul suo piede forte ma riduce la spinta al minimo. Soffre in alcune fasi.

MASETTI 5. Sorrentino di testa lo sovrasta spesso. Nella ripresa spalanca la strada a Giovinco, si becca il giallo e Indiani lo toglie (55’ LAZZARINI 6,5. Entra bene in partita).

RISALITI 6. Più sicuro del compagno di reparto (81’ CHIOSA sv).

DONATI 5. Schierato a sinistra va in affanno: col piede debole non è sicuro e soffre Niang (46’ COCCIA 6. Ordinaria amministrazione sulla sua fascia di competenza). DAMIANI 6. In pratica è l’unico interdittore nell’undici iniziale, il che complica la sua prova. (46’ MAWULI 6. Il filtro che serve).

CATANESE 6,5. Il suo primo gol in amaranto è una prodezza balistica che serve a sbloccare una gara appiccicosa. Non esaltante il resto.

PATTARELLO 6. Cerca di spaccare la partita a modo suo ma stavolta pecca di precisione e nelle scelte. Spina nel fianco per la difesa ospite in ogni caso. GUCCIONE 6,5. Viene marcato a uomo per limitarne l’estro, che alla fine viene fuori lo stesso. Suo l’assist per il gol di Gucci (74’ FOGLIA 6. Entra quando la gara non ha più nulla da dire e partecipa alla festa). GADDINI 6. Colpisce il palo con una bella punizione in avvio, poi non incide granché.

GUCCI 7. Nel primo tempo avrebbe provocato l’espulsione di un difensore ma l’arbitro ha altre idee. Ci pensa nella ripresa, allora, a chiudere i giochi col gol del raddoppio.

Luca Amorosi