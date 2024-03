Lazzate a caccia di punti playoff. Contro Magenta vietato sbagliare

In Eccellenza e Promozione si torna subito in campo per un mercoledì ricco di partite. Recuperi per la prima categoria regionale e anticipo infrasettimanale dell’ultima giornata per la seconda. Il match più importante vede in campo l’Ardor Lazzate (calcio d’inizio ore 17.30) in quel di Magenta contro la formazione di casa. Punti playoff in palio per i gialloblù di Ferdinando Fedele, punti promozione per i milanesi che attualmente occupano il secondo posto della classifica del girone A di Eccellenza a -5 dalla capolista Oltrepò che sta tentando la fuga. Magenta permettendo che, però, oggi dovrà fare i conti con Giangaspero e compagni che dopo il poker subito dal Verbano hanno infilato, una dopo l’altra, quattro vittorie che valgono il quarto posto, a -1 dal podio. Fondamentale oggi non perdere per non allargare il margine sul secondo posto (non devono essere 8 o più punti) che in chiave playoff significherebbe molto. Il Magenta ha avuto 24 ore in più per preparare la sfida, ma è anche vero che l’Ardor domenica ha disputato poco più di un allenamento col Vittuone, battuto 12-1. Una scorpacciata che sistema un po’ le cose per gol fatti e differenza reti generale, due discriminanti (le ultime) in caso di arrivo a pari punti alla 34esima. Nello stesso girone si giocano anche Accademia Pavese-Castanese e Verbano-Sestese.

In Promozione nel girone A (dove dopo l’ultima domenica di calcio è tornata in testa la Lentatese in coabitazione con l’Accademia BMV) gioca l’Universal Solaro ospite alle 20.30 del Canegrate. La squadra di Broccanello da regina che era, è scivolata al terzo posto dopo qualche pareggio di troppo e dopo il ko di domenica nel derby con l’Uboldese. L’obiettivo è vincere il campionato, stasera, quindi è tassativo non sbagliare. Ricchissimo il programma nel girone B di Promozione dove di fatto ha già vinto il Mariano, ma la lotta sopra per i playoff e sotto per non retrocedere incalza. Biassono-Grentacardia in via Parco conta tantissimo per evitare gli spareggi. Lo stesso dicasi per Lesmo-Vibe Ronchese e Cavenago-Ac Lissone, mentre il Concorezzo riceve il Manara per nutrire le residue speranze per il quinto posto. Posticipa a dopo Pasqua (il 10 aprile) la Casati in casa col Colico.