Le altre. La Sinalunghese e il Mazzola cercano lo scatto

La Sinalunghese prosegue la sua marcia verso le parti nobili della classifica. Archiviato con un’altra bella vittoria (0-2 sul difficile campo della Rondinella Marzocco) il mese di novembre, i ragazzi di Pezzatini inizieranno subito con il botto il mese di dicembre: in programma domenica il big match al Carlo Angeletti contro la Colligiana, lo stesso intenzionata a risalire la china. Le sfide successive con Signa Baldaccio Bruni e il recupero con il Terranuova Traiana sanciranno la fine del girone di andata. Il Mazzola, intanto, ha ripreso gli allenamenti, dopo il turno di riposo e i tre giorni di pausa concessi da mister Argilli: per i biancocelesti domenica la sfida con la Nuova Foiano. Dicembre proseguirà con la stracittadina con il Siena e con l’impegno esterno con la Fortis Juventus. A chiudere il recupero della 10ma giornata, in casa del Signa.