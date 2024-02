Le altre senesi. Asta subito pronta a ripartire dopo il ko. Mazzola alle prese con due infortuni

Nessun dramma, in casa Asta, per la sconfitta con la Robur: gli arancioblu guardano già alla prossima sfida, il confronto sul campo della Fortis Juventus. I punti in palio sono pesanti e ai ragazzi di Bartoli servono come il pane. Serve vincere, per il morale e per la classifica, che necessita di gettoni, in ottica salvezza. Il mister, per la partita, potrebbe dover far fronte a un paio di defezioni: Cappelli è sulla via del recupero, ma per domenica potrebbe non farcela. Per quanto riguarda Davide Bianchi (nella foto), uscito anticipatamente dal campo sabato al Manni (al suo posto Cinelli) è stato sottoposto ieri ad accertamenti: gli esami strumentali non hanno dato esiti allarmanti, ma il difensore sarà comunque valutato nuovamente nelle prossime ore perché continua ad avvertire fastidio.

Anche il Mazzola, nell’ultima partita, la sfortunata trasferta di Scandicci, ha dovuto fare i conti con gli infortuni: Nassi e Pierangioli hanno accusato dei problemi muscolari durante il primo tempo e mister Argilli è stato costretto a sostituirli. Nelle prossime ore si conoscerà l’entità del problema di entrambi i giocatori e gli eventuali tempi di recupero. Domenica i biancocelesti saranno impegnati, tra le mura amiche, con la Rondinella Marzocco: l’obiettivo è tenersi stretti i play off, conquistati due partite fa.